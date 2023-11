Takich wakacji Magda Gessler dawno nie miała! Po bardzo pracowitym lipcu, podczas którego restauratorka kręciła zdjęcia do kolejnych edycji „Master Chefa” oraz „Kuchennych rewolucji” dla TVN, gwiazda wyjeżdża na zasłużony blisko trzytygodniowy urlop. Magdalena Gessler razem ze swoim ukochanym Waldemarem Kozerawskim wynajęła dom dla kilkunastu osób w Kanadzie nad jeziorami, do którego zaprosiła swoje dorosłe już dzieci wraz z partnerami. I żadne tym razem nie odmówiło! Wszyscy zarezerwowali sobie ten termin już dawno w kalendarzach.

Magda bardzo się cieszy, bo pierwszy raz od dłuższego czasu spędzi urlop z synem Tadeuszem Müllerem i jego wieloletnią narzeczoną Blanką. Dołączy do nich też córka Magdy – Lara Gessler, ale tym razem z nowym partnerem. Do tego w Kanadzie bawić się będą także dzieci Waldemara – syn Waldemar oraz córka Chanel z drugimi połówkami. To będą piękne dwupokoleniowe wakacje!

Sekret na rodzinne szczęście Magdy Gessler?

Gwiazda stara się nie wtrącać w sprawy prywatne swoich dzieci. Jest wyrozumiałą teściową i żyje swoim życiem. Z Waldemarem Kozerawskim zna się od 38 lat. jednak nie zawsze buli parą. Ich związek trwa jednak kilkanaście lat. Waldemar na co dzień mieszka w Kanadzie, gdzie pracuje jako lekarz pediatra. Jaka jest recepta gwiazdy na dojrzałą miłość?

„Dużo zaufania, wzajemnego szacunku i zrozumienia”, mówi Magda.

Magda Gessler z synem, Tadeuszem.

