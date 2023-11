1 z 4

Czy Iza przeżyła dramatyczny wypadek?! To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani "M jak miłość". Niestety, w jednym z ostatnich odcinków serialu Iza (Adriana Kalska) próbując uciec od Artura miała poważny wypadek- samochód, w którym znajdowała się Iza i jej córka, wypadł z drogi i wpadł do rzeki. Maję udało się uratować, wciąż jednak trwają poszukiwania Izy... Artur (Tomasz Ciachorowski) jest przekonany, że jego ukochana zginęła i obwinia za to Marcina (Mikołaj Roznerski). Okazuje się, że jednak, że Iza przeżyła wypadek! Co się z nią stało?

Zobaczcie, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"!

