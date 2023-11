2 z 4

Już w najbliższy poniedziałek fani "M jak miłość" będą mogli zobaczyć, jak policja zatrzymuje Artura. Skalski zabierze Maję ze szpitala i będzie próbował uciec z kraju- na szczęście w ostatniej chwili mąż Izy zostanie aresztowany.

Czy to oznacza koniec dramatu Izy, małej Mai i Marcina Chodakowskiego? Niestety, wszystko wskazuje na to, że Artur nawet z więzienia będzie próbował ich zniszczyć! Zobaczcie, co zrobi!

