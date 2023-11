1 z 4

Artur (Tomasz Ciachorowski) wyjdzie z więzienia i znów będzie próbował zniszczyć Izę (Adriana Kalska)?! W "M jak miłość" emocje nie opadają! Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w kolejnych odcinkach szykuje się szczęśliwe zakończenie wątku Marcina (Mikołaj Roznerski) i Izy- Chodakowski odnajdzie Izę w szpitalu w Niemczech, a Skalski odpowie za sfałszowanie wyników badań DNA i straci prawo do opieki nad małą Mają. Wiemy już, ze w 1391. odcinku serialu Artur trafi do więzienia, jednak teraz wszystko wskazuje na to, że psychopata zbyt długo nie posiedzi za kratkami...

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie z planu "M jak miłość", pod którym Tomasz Ciachorowski zamieścił niepokojący wpis. Czy Artur zemści się na Izie?

