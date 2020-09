Łukasz Szumowski, były minister zdrowia, ma koronawirusa! 

Niepokojące informacje dotyczące Łukasza Szumowskiego! Jak informuje portal Onet.pl, były minister zdrowia został zarażony koronawirusem. Według ustaleń portalu Łukasz Szumowski, który ostatnio wypoczywał w Hiszpanii, nie zaraził się za granicą, tylko w Polsce.

Portal Onet.pl ustalił, że koronawirusa wykryto nie tylko u byłego ministra zdrowia, ale również kilku osób z jego rodziny. Łukasz Szumowski do tej pory nie potwierdził, ani nie zdementował medialnych doniesień na swój temat. Media nie informują, jak się czuje były minister zdrowia i czy ma objawy COVID-19.

Przypominamy, że w minione wakacje Łukasz Szumowski wybrał się do Hiszpanii, a zdjęcia z jego urlopu obiegły polskie media. 10 września na antenie radia RMF FM były minister zdrowia wspominał swój wyjazd za granicę.

Spędziliśmy ponad 100 godzin, żeglując. Na ląd zeszliśmy tylko raz - i to na wysepkę, z tego, co wiem, nie było ani jednego przypadku koronawirusa. Byliśmy we dwóch, więc było bezpiecznie - mówił wówczas Łukasz Szumowski.