Anna Lewandowska wzięła udział w sesji zdjęciowej "Grajmy razem" zorganizowanej przez Krajowy Komitet Olimpiad Specjalnych, którego trenerka już od dwóch miesięcy jest prezesem. Żona Roberta Lewandowskiego do pomocy zaprosiła m.in. Kubę Wesołowskiego, Cezarego Pazurę, Monikę Pyrek i Andrzeja Wronę. Wszyscy pojawili się w studiu fotograficznym, aby wesprzeć sportowców Olimpiad Specjalnych. Sama Anna Lewandowska w rozmowie w Dzień Dobry TVN opowiedziała, jak wiele uczy się od sportowców niepełnosprawnych intelektualnie. Trenerka nie ukrywa jednak, że nie od razu zgodziła się zostać prezes Olimpiad Specjalnych w Polsce.

Kiedy dostałam propozycję pełnia funkcji prezesa Olimpiad Specjalnych, to nie była decyzja z dnia na dzień: "tak, zgadzam się". Ja musiałam to przemyśleć i dałam sobie też na to czas, bo to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. Dopiero od dwóch miesięcy jestem prezesem i staram się pomagać już od samego początku - powiedziała Anna Lewandowska.