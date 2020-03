Kultowa ramoneska w Biedronce za 79 złotych! Jest jeszcze ładniejsza niż ta z Zary za 500 złotych

Już od poniedziałku 2 marca w Biedronce będziecie mogły kupić hitową ramoneskę. Skórzana kurtka, tzw. biker, będzie pasować absolutnie do wszystkiego. Dlaczego? Ponieważ to podstawowy element tzw. kapsułowej garderoby - czyli garderoby składającej się z kilku elementów, które w absolutnie każdej konfiguracji do siebie pasują. Skórzaną ramoneskę możesz miksować na dowolne sposoby. Zestaw ją z kwiecistą sukienką albo z klasycznymi mom jeans. Dodaj najmodniejsze w tym sezonie sneakersy i torebkę XXL. Przypomnijmy, że niedawno niemal identyczną kurtkę za 85 złotych sprzedawał Lidl.

Zobacz także: Ultralekkie sneakersy z Lidla za 39 złotych to hit! Byliśmy pewni, że to model z najnowszej kolekcji Adidasa

Oto ramoneska z Biedronki, kupicie ją za 79 złotych. Rozmiary, w których kupicie kurtkę, to standardowa rozmiarówka. Kurtki są dostępne od r. S do L.

Mat. pras.

Dla porównania tak wygląda ramoneska z Zary, 499 złotych.