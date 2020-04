Kuba Wojewódzki znów wspomina Annę Muchę! Internauta: "Kubuś chyba tęskni za Anią"

Kuba Wojewódzki, co jakiś czas zaskakuje swoich fanów i pokazuje swoje dawne zdjęcia. Co ciekawe w ostatnim czasie często nawiązuje też do swojego związku Anną Muchą, a to sprawia, że plotki o ich powrocie nieustannie pojawiają się w mediach. Tym razem dziennikarz powrócił wspomnieniami do włoskich wakacji z aktorką. Zobaczcie, jak wtedy wyglądali!

Kuba Wojewódzki wspomina wakacje z Anną Muchą

Kuba Wojewódzki opublikował na Facebooku zdjęcie z wakacji spędzonych z Anną Muchą, która przez kilka lat była partnerką dziennikarza. Spotykali się w latach 2003 -2007. Teraz Kuba Wojewódzki powrócił wspomnieniami do tego czasu i pokazał zdjęcie, które podpisał tajemniczo:

To zdjęcie jest najlepszym dowodem, że zawsze lubiłem dobrze zjeść... 🤔😎🥑 Włochy/dawno temu - napisał na Instagramie Kuba Wojewódzki.

Internauci nie podjęli tematu jedzenia, który poruszył dziennikarz, ale od razu zwrócili uwagę na Annę Muchę stojącą u jego boku. Niektórzy podejrzewają, że Kuba Wojewódzki tęskni za dawną partnerką, dlatego od czasu do czasu umieszcza z nią zdjęcia:

Kubuś chyba tęskni za Anią Fajna była z Was para To zdjęcie jest dowodem że miał Pan nosa do fajnych kobiet.....😉 mieć taką petardę i wypuścić Jak dla mnie to sa dla siebie stworzeni.

Tylko spójrzcie na zdjęcie Kuby Wojewódzkiego i Anny Muchy. Pasowali do siebie?

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha byli parą wiele lat!