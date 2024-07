Program Kuby Wojewódzkiego cieszy się ogromną popularnością, a showman do swojego studia zaprasza ciekawych gości. We wczorajszym odcinku jednym z gości była Natalia Siwiec, która zdobyła się na szczere wyznanie. Zobacz: Natalia Siwiec u Wojewódzkiego: Chcę zagrać u Tarantino

Drugim gościem był Paweł Kukiz, który aktualnie startuje w wyborach prezydenckich. Nie da się ukryć, że panowie znają się od lat i bardzo się lubią. Wojewódzki postanowił także na wizji wyrazić poparcie dla muzyka i zachęcił widzów, aby głosowali właśnie na niego. Jego wypowiedź była dosadna, ale konkretna, a wielu z pewnością weźmie ją do serca. Co powiedział?

Głosujcie na Pawła w pierwszej turze, żeby wystraszyć tamtych dwóch, że my jeszcze coś możemy. Dlatego, że ten dualizm lęku: głosujemy na Bronka, bo boimy się Dudy, przecież Duda wygląda na chłopca, którego k**wa na Allegro znaleźli. Duda wygląda na takiego, co jak otworzy lodówkę, to się zaziębi. A jak pojedzie do Rosji, to na niego meteoryt spadnie! Jest pechowcem.