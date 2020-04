Które filmy Patryka Vegi warto zobaczyć na Netflix? Nie tylko "Kobiety mafii"! [Ranking]

Lubicie filmy Patryka Vegi? Na Netflixie znajdziecie większość filmów reżysera, które w kinach biły rekordy popularności. I choć nie wszystkie zostały docenione przez krytyków, trzeba przyznać, że zawsze budzą duże emocje.

W naszym zestawieniu znajdziecie zarówno tytuły sprzed kilku lat, hity jak "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", ale też naprawdę nowe produkcje, na przykład "Kobiety Mafii 2" czy miniserial "Botoks".

Które filmy Patryka Wegi warto zobaczyć na Netflix?

Pittbul. Niebezpieczne kobiety [2016]

Młode policjantki, Zuza (Joanna Kulig) i Jadźka (Anna Dereszowska) dołączają do Pitbulla. Praca nie jest łatwa, na co dzień muszą się mierzyć z brutalnym, przestępczym światem mafii paliwowej i skorumpowanymi przełożonymi. W ich życiu prywatnym również nie dzieje się najlepiej - Zuzka ma romans gangsterem-socjopatą, Jadzia zmaga się z nieobliczalnym mężem.

To jeden z najlepiej ocenianych filmów Patryka Vegi.

Kobiety maffi [2018]

Izabela "Bela" Konarska (Olga Bołądź) jest byłą policjantką, która rozpoczyna pracę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kobieta dostaje trudne zadanie, jakim jest namierzenie i rozpracowanie grupy handlującej narkotykami na terenie Warszawy. Bohaterka będzie musiała się wkupić w łaski gangsterów.

Kobiety mafii 2 [2019]

Po przejęciu władzy nad stolicą Niania, w tej roli Agnieszka Dygant ("Tylko mnie kochaj!", "Listy do M"), przygotowuje się do wielkiej akcji przemytniczej. Będący postrachem Warszawy gang sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z planem. Kiedy towar nagle znika, sprawy się jeszcze bardziej komplikują. W filmie gra również aktorka młodego pokolenia, Julia Wieniawa ("W lesie dziś nie zaśnie nikt").

Plagi breslau [2018]

Każde dnia dokładnie o tej samej porze we Wrocławiu popełniane jest brutalne morderstwo. Policjantka Helena Ruś (Małgorzata Kożuchowska) podejrzewa, że za zabójstwami stoi seryjny morderca. Tymczasem partner Heleny, Bronson (Tomasz Oświeciński) zostaje poważnie ranny. Czy policjantom uda się ująć mordercę? Każda godzina ma znaczenie!

Botoks [2017]

Film opowiada historię kobiet, które pracują w służbie zdrowia. W swojej pracy spotykają się z wieloma nadużyciami, patologiami i nielegalnymi przedsięwzięciami. To jeden z głośniejszych i bardziej kontrowersyjnych filmów polskich z ostatnich lat, który obejrzało miliony Polaków. Trzeba przyznać, że ta propozycja reżysera nie została ciepło przyjęta przez krytyków. Film zdobył między innymi nagrodę za "Najgorszy film" i "Najbardziej żenujący film na ważny temat".

Jakie seriale Patryka Vegi można zobaczyć na Netflixie?

Kobiety mafii [2018]

W serialu „Kobiety mafii” zobaczymy zupełnie inny początek opowieści oraz rozszerzoną fabułę z filmu na wszystkich etapach historii. Będziemy również mieli okazję dużo więcej dowiedzieć się o głównych bohaterkach i mafii mokotowskiej. Mimo iż serial postał na podstawie fabuły z filmu, jest lepiej oceniany niż pierwotna produkcja.

Botoks [2018]

Historia szpitala, w którym nikomu nie zależy na życiu i zdrowiu pacjentów. Poznajemy bliżej historie bohaterów znanych z filmu Patryka Vegi "Botoks". Daniela (Olga Bołądź) rozpoczęła karierę w koncernie farmaceutycznym. Uzależniona od opioidów Beata (Agnieszka Dygant) nie daje sobie rady z codziennością. Wspiera ją transseksualnym sanitariusz Marek (Sebastian Fabijański), który również przechodzi trudny czas.