Myśleliśmy, że w II edycji "Top Model. Zostań modelką" nie przytrafią nam się osoby, które można uznać za kopię Zuli Walkowiak. Nic bardziej mylnego. Kiedy z programu odpadła pewna siebie i swojej (niespełnionej) wygranej Gabriela Pacholarz, wielu odetchnęło z ulgą. Niestety, Gabi chyba dopiero się rozkręca.



Na pokaz Dawida Wolińskiego niedoszła Top Modelka założyła prześwitujący t-shirt, który odsłoniła spod skórzanej kurtki w trakcie pozowania do zdjęć. Pod t-shirtem próżno szukać było biustonosza. Na szczęście wiedząc, że wzbudzi to trochę kontrowersji pozostawiła nutkę niepewności i sutki zakryła ogromnymi sercami.



A może jest to sygnał do magazynów dla mężczyzn: Weźcie mnie!

