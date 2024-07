Zespół lubianych prezenterów porannego programu "Dzień dobry TVN" został właśnie powiększony o nową prowadzącą. Będzie nią Urszula Chincz, która od jakiego czasu gościła już w programie. Chincz dołączyła do redakcji śniadaniówki już we wrześniu 2014 r. Do tej pory przygotowywała relacje na żywo oraz przeprowadzała wywiady z gwiazdami, teraz zadebiutuje w roli prowadzącej. Do TVN'u przeszła z telewizji publicznej, gdzie pracowała w roli prezenterki "Pytania na Śniadanie". Zobacz też: Chincz bryluje teraz w DDTVN. Miała ważny powód żeby odejść z TVP

Urszulę Chicz w roli gospodyni programu zobaczymy na antenie już na przełomie czerwca w lipca. Zobaczymy ją najpierw w dwóch odcinkach programu. "Dzień dobry TVN" na okres wakacyjny nieco zmienia swoją formułę i funkcjonuje też pod inną nazwą. "Dzień dobry wakacje" to bardziej letnia, luźna wersja popularnego programu porannego.

Myślicie, że się sprawdzi?

