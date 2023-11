1 z 6

Książe William i Księżna Kate podzielili się z brytyjczykami i fanami rodziny królewskiej na całym świecie wyjątkowymi fotografiami. Widzimy na nich malutką Charlotte dzisiejszego poranka, szykującą się do wyjścia z domu. To ważny dzień dla tej słodkiej dwulatki - dziś bowiem po raz pierwszy poszła do żłobka - Willcocks Nursery School. To prestiżowa instytucja dla najmłodszych, w której czesne wynosi... 15 tys. za semestr!

Pamiętacie malutką księżniczkę z pobytu w Polsce w ostatnie wakacje? Bardzo od tego czasu wyrosła. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

