Księżna Kate i książę William wspólnie wybrali się na oficjalną wizytę do Szkocji. Księżna zachwyciła tam elegancką stylizacją w kratę. Co prawda to już kolejny raz kiedy miała ją na sobie, ale Kate przyzwyczaiła nas już do takich sytuacji i nikogo one nie dziwią! Zaskakujący jest jednak fakt, że księżna Cambridge w trakcie rozmowy zdradziła kilka szczegółów z życia jej najmłodszego syna, Louisa. Zobaczcie, co powiedziała....

Księżna Kate zdradziła, jakie nowe umiejętności zyskał książę Louis

Księżna Cambridge bardzo rzadko dzieli się informacjami na temat życia prywatnego swoich dzieci. Wiadomości o ich życiu są zawsze wcześniej konsultowane z pałacem, a zdjęcia, które pojawiają się w mediach społecznościowych rodziny królewskiej przygotowują fotografowie. Ostatnie zdjęcia księcia Louisa, jakie mogliśmy oglądać pochodzą z sesji zdjęciowej z okazji 70. urodzin księcia Karola.

Tym razem księżna zdradziła, że maluch już raczkuje i doskonale radzi sobie z nową umiejętnością. Mały Louis ma już 9 miesięcy i z pewnością możemy wkrótce się spodziewać rodzinnej sesji z okazji jego pierwszych urodzin. Jesteście ciekawi jak teraz wygląda?

Książę Louis z dziadkiem

Książę Louis z rodziną