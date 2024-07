Prestiżowy magazyn "Harper's Bazaar" ogłosił niedawno plebiscyt na najlepiej ubraną Brytyjkę. W głosowaniu udział wzięło ponad dwa miliony kobiet, które jednogłośnie zdecydowały. Wzorem do naśladowania stylu i klasy na Wyspach Brytyjskich została Księżna Kate.



Żona Księcia Williama pokonała w głosowaniu Stellę McCartney, Victorię Beckham i Kate Moss. Oznacza to, że chociaż królewski tytuł Middleton nosi od pół roku to już zawładnęła sercami groma kobiet.



Gratulujemy!



habibi

