Księżna Kate w świątecznej sukience z wyprzedaży! Wiemy, gdzie i za ile możesz ją kupić

Styl ubierania księżnej Kate inspiruje kobiety na całym świecie. Jej stylizacje są połączeniem prostoty i elegancji. Co prawda, ogranicza ją królewski protokół oraz z góry narzucony dress code, ale mimo wszystko zawsze udaje jej się zachwycić. Nie inaczej było podczas świątecznej akcji charytatywnej, na której para książęca przygotowywała świąteczne potrawy. Okazuje się, że czerwoną kreację Kate Middleton możemy kupić na wyprzedaży.

Świąteczna sukienka księżnej Kate

Księżna Kate i książę William już poczuli magię świąt. Wraz z Marry Berry - słynną brytyjską pisarką, przygotowywali świąteczne potrawy, które miały być formą podziękowania dla wolontariuszy pomagających biednym podczas Bożego Narodzenia. Na tę okazję księżna wybrała równie świąteczną stylizację - piękna czerwoną sukienkę z białymi wzorkami. Kreacja z lekko rozkloszowanym dołem, sięgająca do kolan, z uroczą wstążką pod szyją to projekt Alessandry Rich. Cena sukienki wynosi ponad 6300 zł, ale aktualnie można znaleźć ją na wyprzedaży w cenie ok. 4430 zł.

Ta jedwabna stylizacja jest idealną propozycją na zbliżające się święta. Krój sukienki jest pełen klasy i kobiecości, więc z pewnością sprawdzi się podczas uroczystych spotkań z rodziną. My jesteśmy pod wrażeniem!

Stylizacje księżnej Kate inspirują kobiety na całym świecie.