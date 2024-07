Edyta Herbuś ma za sobą trudny rok, ale dzięki ciężkiej pracy i jasno postawionych priorytetach, może teraz świętować kolejne sukcesy zawodowe. Gwiazda skupiła się nad rozwijaniem swojego aktorskiego warsztatu, co zaprocentowało m.in. wystawianiem jej spektaklu w Pradze. Nie może też narzekać na swoje życie uczuciowe. Przypomnijmy: Herbuś pierwszy raz tak szczerze o relacji z Trelińskim. Zdradziła ich receptę na udany związek

Teraz jednak spokój Edyty może zostać zmącony, a wszystko za sprawą książki, którą zamierza wydać Dawid Ozdoba - jej były partner. Premiera wydawnictwa ma odbyć się w najbliższym czasie, tymczasem "Fakt" dotarł do pierwszych fragmentów, sugerując mocno, że dotyczą one właśnie Herbuś. Dawid wspomina w nich ostre imprezy, a nawet nagraną seks-taśmę.



Pewnego dnia, wracając z imprezy, nadropsowaliśmy się i zaczęliśmy zabawę z kamerą - najpierw nagrywaliśmy to, co się dzieje w aucie. Ona szalała, śpiewała, całowała mnie i przytulała. Ja nie pozostawałem dłużny. Jak dotarliśmy do domu, wzięła kamerę i uwodzicielsko zaproponowała, żebyśmy nagrali swój namiętny seks. Wzięliśmy po kolejnym dropsie i kochaliśmy się, a kamera utrwalała nasze namiętne ruchy - czytamy.