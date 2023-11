Książę William swoim niepozornym zachowaniem wywołał prawdziwy skandal! Jak wiadomo, mąż księżnej Kate uwielbia polować. Ostatnio książę William postanowił zabrać całą swoją rodzinę do Szkocji, gdzie w zamku Balmoral zorganizowano huczną imprezę. Była ona połączona z polowaniem. Po raz pierwszy wziął w nim udział również mały George. 5-letni książę przyglądał się, jak jego tata strzela do kuropatw.

Ta sytuacja wstrząsnęła opinią publiczną. Szczególnie ostro zareagowała organizacja PETA. W specjalnie wydanym przez działaczy oświadczeniu padło kilka mocnych słów.

- Dziecko zostało zmuszone przez rodziców do bycia świadkiem zabójstwa niewinnego zwierzęcia. To może znieczulić dziecko na cierpienie zwierząt i potencjalnie szkodzi to jego psychice - twierdzą działacze z PETA.