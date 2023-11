Reklama

Wielkie święto w brytyjskiej rodzinie królewskiej! 22 lipca książę George świętuje swoje 5. urodziny! Z tej okazji jak zwykle opublikowano specjalny portret urodzinowy. Mały George pozuje na nim na tle Clarence House - posiadłości swojego dziadka Karola. Zdjęcie zostało wykonane w dniu chrzcin jego młodszego brata, Louisa. Książę George jak zwykle wygląda uroczo! Jego szeroki, zawadiacki uśmiech, urzeka każdego!

Jak książę George spędzi swoje 5. urodziny?

Podobno George wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem przebywa właśnie na luksusowej wyspie na Karaibach. Zagraniczne media podają, że to właśnie tam spędzają swój urlop. Podobno towarzyszą im również rodzice księżnej Kate, którzy mają jej pomagać przy dzieciach. Największym plusem tej wyspy jest fakt, że paparazzi mają do niej bardzo trudny dostęp. Dzięki temu Kate i William mogą się zrelaksować z dala od blasku fleszy. Jest im to bardzo potrzebne, ponieważ ostatnich kilka miesięcy było dla nich wyczerpujące. Narodziny księcia Louisa, jego chrzest oraz ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle. W brytyjskiej rodzinie królewskiej już dawno nie działo się aż tyle!

Urodzinowy portret księcia George'a

Książę George to prawdziwy słodziak!