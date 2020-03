Koronawirus w Polsce. Nie żyje 37-letnia kobieta z Poznania! 

Ministerstwo Zdrowia przekazało bardzo smutne informacje. W szpitalu w Poznaniu zmarła 27-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Według informacji opublikowanych na Twitterze zmarła pacjentka do szpitala trafiła w ciężkim stanie i miała choroby współistniejące.

Jednocześnie z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci.