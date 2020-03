Koronawirus w Polsce. Biedronka wprowadza kolejne zmiany: limity osób i nowe godziny otwarcia

Biedronka zapowiada kilka nowych zmian w związku pandemią koronawirusa, który pojawił się również w Polsce. Do tej pory Biedronka częściej dezynfekowała wózki i koszyki w placówkach. Teraz przyszedł czas na kolejne, jeszcze większe zmiany!

Po pierwsze, Biedronka zamierza skrócić godziny pracy sklepów w całym kraju – placówki będą otwarte dla klientów od godz. 8 do 20. Zmiany te zostaną wprowadzone najpóźniej do 23 marca. To jednak nie koniec! Biedronka zapowiada również, że każdy klient będzie miał dostęp do nawilżanych chusteczek przy sklepowych kasach i podajników z płynem dezynfekującym.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Zamknięte szkoły i przedszkola. Rodzice mogą liczyć na zasiłek opiekuńczy? Komu przysługuje?

Po trzecie, Biedronka zapowiada że w sklepach obowiązkowe będzie zachowanie odstępu minimum 1 metra od innych klientów.

Aby ułatwić zachowanie odstępu między kupującymi, sklepy wprowadzą oznaczenie odległości 1 metra na podłogach w strefie kas. Pracownicy ochrony będą natomiast dbać o to, by na sali sprzedaży przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni – podała sieć sklepów Biedronka w specjalnie wydanym komunikacie.

Przypomnijmy, że w Lidlu i Kauflandzie wprowadzone zostaną bardzo podobne zmiany. Rossmann z kolei wprowadził ograniczenia dotyczące sprzedaży produktów - w drogerii możesz kupić maksymalnie trzy sztuki danego produktu, a po drugie w sklepie może przebywać ograniczona liczba klientów w jednym momencie.