Podczas pokazu nowej kolekcji Ready To Wear Rodrigo De La Garza po raz pierwszy doszło do spotkania Bartłomieja Misiewicza z Antonim Królikowskim. Jak wiadomo Antoni Królikowski grał w filmie "Polityka" Patryka Vegi rolę, o którą Bartłomiej Misiewicz chciał pozwać reżysera. Były rzecznik MON domagał się aż miliona złotych odszkodowania za zamach na jego godność oraz usunięcia niektórych scen. Teraz aktor i były polityk mieli okazję porozmawiać ze sobą po raz pierwszy.

To było miłe poznanie się, no... bo Antek grał w filmie. Uważam, że jest jednym z lepszych aktorów młodego pokolenia. Poznaliśmy się, zamieniliśmy dwa słowa (...) umówiliśmy się na kolejne spotkanie, kolejne imprezy.

Bartłomiej Misiewicz zapytany przez reporterkę Party.pl odniósł się do pozwu wobec Patryka Vegi i niektórych wątków pokazanych w filmie "Polityka". Czy sprawa się odbyła czy doszło do ugody? To trzeba usłyszeć! Co więcej były polityk zdradził, czy obejrzał film Patryka Vegi!

Wybrałem się do kina. Znam to od kulis, więc powiedzmy, że to była bardziej fikcja reżysera - wyznał szczerze Bartłomiej Misiewicz.

Antoni Królikowski zdecydował się też na swoim Instagramie pokazać pierwsze spotkanie z Bartłomiejem Misiewiczem. Panowie uścisnęli sobie dłonie!