Klara Lewandowska jest jednym z najbardziej stylowych dzieci. Dziewczynka bardzo często jest fotografowana w ubrankach ze sklepu Anny Lewandowskiej, z kolekcji Baby by Ann. Najczęściej możemy zobaczyć ją w wygodnych kompletach złożonych ze spodni dresowych i bluzy. Trzeba przyznać, że to idealne ubrania dla 1,5 rocznego dziecka, które niedawno postawiło pierwsze kroki i potrzebuje luźnych i wygodnych ubrań.

Reklama

Zobacz: Klara Lewandowska jako modelka w przesłodkim komplecie w króliczki! Wiemy, gdzie go kupić i ile kosztuje!

Stylizacja Roberta vs. stylizacja Klary

Tym razem zdjęciem córeczki pochwalił się się Robert Lewandowski. Dumny tata spaceruje z córką po płycie lotniska, a z opisu dowiadujemy się, że rodzina jest w drodze do Polski. Urocza stylizacja Klary zasługuje na uwagę, ale tym razem to ubranie piłkarza wzbudziło największe zainteresowanie. Jeansowa kurtka i modne buty Balenciaga - to prawdziwy hit wśród gwiazd. One po prostu uwielbiają ten model! Jednak stylizacja piłkarza nie przypadła do gustu jego fanom:

Omg co za ubiór tragedia Przecież to ortopedyczne buty. Ja nie wiem jak może to się komuś podobać

Mimo krytycznych głosów, zdjęcie w ciągu 2 godzin od opublikowania zebrało ponad 175 tyś. lajków. To się nazywa popularność!

Klara Lewandowska spaceruje na lotnisku z tatą, Robertem Lewandowskim.

Instagram

Reklama

Klara Lewandowska z rodzicami