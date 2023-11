Roksana Węgiel podczas wizyty w redakcji party.pl opowiedziała między innymi o swoich planach na przyszłość. 14-latka na moment wróciła także do początków swojej kariery. Przypomnijmy, że nastolatka zwyciężyła program "The Voice Kids". W podobnym show dla starszych artystów w jury zasiada Michał Szpak. Zarówno on, jak i Roksana, pochodzą z Jasła. Czy artyści znali się już wcześniej? Jak zaczęła się ich znajomość? Roksana Węgiel zdradziła nam kulisy jej przyjaźni z Michałem Szpakiem! Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Reklama

Roksana Węgiel staje się coraz większą gwiazdą!

Czy Michał Szpak i Roxie Węgiel nagrają coś kiedyś razem?

Reklama

Zobacz także: Michał Szpak, Agnieszka Chylińska i wiele innych gwiazd na Polsat Superhit Festiwal 2019. Kto jeszcze wystąpi na imprezie?