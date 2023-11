Katarzyna Dziedzic w "Pytaniu na Śniadanie" przyznała, że awantura rozpoczęła się w chwili, gdy jej chłopak zauważył, że Dziedzic czyta jego wiadomości, które wymienia z inną kobietą! Mężczyzna miał być wówczas pod wpływem alkoholu. 26-letnia trenerka ze szczegółami opowiedziała o swoim dramacie.

(...) on wpadł w dziki szał. Ja próbowałam uciec do łazienki, te dwie sekundy były najgorsze jak chciałam się zamknąć w niej i brakowało mi tych dwóch centymetrów, żeby zamknąć te drzwi i on z drugiej strony szarpnął. I wtedy rzucił mnie na podłogę, zaczął wykręcać mi rękę, w szale wziął mnie za włosy i bił moją głową o podłogę. W pewnym momencie przestał, ja wstałam... Czułam, że jestem cała we krwi, spojrzałam w lustro i... powiedziałam mu "zobacz, co ty mi zrobiłeś". On pierwsze co powiedział, że on tego nie zrobił, żebym nigdzie nie dzwoniła. Ja zaczęłam krzyczeć, płakać. Próbowałam się dodzwonić na policję, ale nie mogłam. I zadzwoniłam do brata, powiedziałam mu, że mnie pobił, że nie mogę się dodzwonić na policję, jemu udało się dodzwonić - mówiła zapłakana Katarzyna Dziedzic w "Pytaniu na Śniadanie".