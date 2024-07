1 z 9

Katarzyn Cichopek z rodziną na spacerze

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel na sankach z dziećmi! Taki uroczy widok udało się uwiecznić fotoreporterom. Rodzina postanowiła skorzystać z pięknej aury i wybrać się na zimowy spacer. Wspólny wypad na sanki to idealny pomysł, by aktywnie spędzić czas z dziećmi. Kasia Cichopek i jej mąż Marcin Hakiel tworzą bardzo zgrane małżeństwo. To już nie pierwszy raz, kiedy paparazzi udało się uwiecznić ich wspólne chwile z dziećmi. Kasia skusiła się nawet na zjazdy na sankach z dziećmi! I wszystko wskazuje na to, że aktorka świetnie się przy tym bawiła! Zobaczcie tę uroczą rodzinkę w czasie zimowych zabaw na śniegu!

