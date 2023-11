Reklama

Karolina Ferenstein i Piotr Kraśko są teraz bardzo szczęśliwi, ale od ich ślubu, który miał miejsce dziesięć lat temu, wiele się wydarzyło. Para przechodziła spory kryzys kilka lat temu. Na szczęście udało im się go pokonać, a niedługo potem na świat przyszło ich trzecie dziecko. Karolina i Piotr wychowują Konstantego (11.), Aleksandra (9l.) oraz najmłodszą Laurę (2l.). To właśnie jej narodziny uświadomiły Karolinie, że Piotr jest jej pisany. Poród był dramatyczny, ale to właśnie te chwile grozy umocniły ich miłość.

Są takie momenty, kiedy czujesz, że mężczyzna, który trzyma swoje nowo narodzone dziecko jest właśnie tym, z którym chcesz spędzić życie. Wracam do tego, bo życie nie opiera się tylko na słowach, ale też na gestach, na czynach. Podczas porodu był ze mną jakiś problem i kiedy zobaczyłam przerażenie Piotra, zanim lekarze podali mi maskę tlenową i zapanowali nad sytuacją, tę miłość, to, że oddał natychmiast córkę i pędził do mojego łóżka, by być ze mną - nic już tego nie przekreśli. Żadne trudne sytuacje życiowe. Każdy miewa trudne momenty - powiedziała Karolina w wywiadzie dla magazynu "Gala".

Zobacz: Piotr Kraśko z rodziną na zakupach. Jeździ autem za blisko... 600 tysięcy złotych!

Miłość Karoliny i Piotra została wystawiona na próbę.

Dziś już wiedzą, że są dla siebie stworzeni.

Reklama