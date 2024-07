1 z 11

Karolina Wajda, córka Andrzeja Wajda i Beaty Tyszkiewicz, miała plany aktorskie tak jak jej rodzice, ale poszła w zupełnie innym kierunku - zdecydowała się na studia prawnicze, których ostatecznie nie skończyła. Ale jeszcze jako dziecko marzyła, by zostać weterynarzem. Ta miłość do zwierząt zwyciężyła, ponieważ Karolina Wajda założyła Akademię Sztuki Jeździeckiej - konie to jej wielka pasja - jak powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów, jeździ konno codziennie. Karolina uwielbia spędzać czas na łonie natury - to dlatego wybrała życie na wsi 45 kilometrów od Warszawy.

Czego nie wiecie jeszcze o Karolinie Wajdzie? Z kim była związana? Kim był dla niej Bartłomiej Frykowski? Dowiedzcie się więcej z naszej galerii...

Zobacz też: Wszystkie kobiety Andrzeja Wajdy. Wiedzieliście, że miał 4 żony? Andrzej Wajda prywatnie... GALERIA

Więcej: Andrzej Wajda na Festiwalu Filmowym w Gdyni. To wtedy widzieliśmy go ostatni raz ZDJĘCIA