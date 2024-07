Karolina Szostak tylko nam zdradziła, ile ostatnio schudła i dzięki czemu. Kiedy gwiazda ostatnio pojawiła się na jednej z imprez, wszyscy oniemieli! Prezenterka zachwyciła figurą i szczupłą sylwetką. My postanowiliśmy poznać jej sekret. Karolinie nie przyszło to łatwo - zdecydowała się na detoks i oczyszczanie:

Detoks, oczyszczanie. To trwało 5 tygodni, 3 tygodnie to wychodzenie z tego postu. W poście jest tak, że zgubione kilogramy to efekt uboczny, a u mnie efekt uboczny tak się prezentuje.