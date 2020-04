Ten serial to nowy hit na Netflixie! "Kalifat" to naprawdę mocna produkcja

"Kalifat" to wstrząsający serial obok którego na pewno nie przejdziesz obojętnie. Opowiada o planowanym ataku terrorystycznym w Szwecji. Obraz Wilhelma Behrmana i Niklasa Rockströma pokazuje świat islamski z kilku szokujących dla widza perspektyw. Składa się z 8 odcinków i zadebiutował na szwedzkim rynku w styczniu 2020. Produkcja została oceniona wysoko, na 8.3/10 punktów.

Jeżeli lubisz mocne filmy i seriale to mamy dla Ciebie kilka równie ekscytujących propozycji.

O czym jest serial "Kalifat" na Netflixie

Bohaterką serialu "Kalifat" jest agentka Fatima, która od kilkunastu lat mieszka w Szwecji i pracuje dla Szwedzkiej Policji Bezpieczeństwa. Pewnego razu kontaktują się z nią bojownicy ISIS. Funkcjonariuszka odkrywa, że w Szwecji planowany jest zamach terrorystyczny. Znaczące role odgrywają też inne kobiety- Sulle - z pozoru zwykła nastolatka słuchająca szwedzkiego rapu, i Pervin, szwedzka uciekierka do Państwa Islamskiego, która staje się informatorem.

To zdecydowanie nie jest lekka produkcja, a po obejrzeniu sezonu pozostawia w człowieku pustkę, smutek oraz niepokój. Tutaj nic nie jest oczywiste, a widz nie jest w stanie określić intencji bohaterów.

Netflix: filmy podobne do serialu "Kalifat"

"Fauda"

Izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie. Agent musi przeniknąć do środowiska i zlikwidować wroga.

"Non-stop"

Na pokładzie samolotu ma miejsce atak terrorystyczny. Agent federalny staje do walki z zamachowcem jednocześnie starając się nie niepokoić pasażerów. Czy uda mu się uratować pasażerów i załogę samolotu opanowanego przez terrorystów?

"Manhunt: Unabomber"

Profiler z FBI dostaje propozycję dołączenia do jednostki, która ma zidentyfikować i aresztować terrorystę znanego jako Unabomber. Czy uda mu się powstrzymać niebezpiecznego zamachowca?

"Unabomber: Jego własnymi słowami"

Oparty na unikalnym wywiadzie serial dokumentalny ukazujący drogę Teda Kaczyńskiego od młodego intelektualisty do zbrodniarza. Unabomber to historia prawdziwa.

"Olimp w ogniu"

Odsunięty od obowiązków agent Secret Service jest jedyną nadzieją na uratowanie prezydenta, gdy Biały Dom zostaje zaatakowany przez terrorystów.

"Londyn w ogniu"

Podczas pogrzebu brytyjskiego premiera Londyn zostaje zaatakowany przez terrorystów. Mike Banning oraz agentka MI6, znani z pierwsze części "Londyn w Ogniu" muszą opanować sytuację, zanim dojdzie do masakry. Czy zdołają powstrzymać sprawców?

"22 lipca"

Film powstał na bazie prawdziwej historii o zamachu terrorystycznym na norweskiej wyspie Utoya 22 lipca 2011 roku.

Po zamachu terrorystycznym chłopak, który przeżył atak na wyspie Utoya, pogrążone w żałobie rodziny zmarłych nastolatków i społeczeństwo Norwegii pragną sprawiedliwości. Jak wygląda życie po masakrze?