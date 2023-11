Justyna Steczkowska uderzyła Mikołaja Roznerskiego! O co chodzi? Diwa na swoim Instagramie pokazała zaskakujące nagranie! Okazuje się, że artystka zagra w filmie fabularnym u boku gwiazdora "M jak miłość"! Kiedy premiera? Co to za film? Znamy kilka szczegółów tego wyjątkowego projektu!

Film z Justyną Steczkowską i Mikołajem Roznerskim

Justyna Steczkowska jest nie tylko piosenkarką, ale i ma doświadczenie aktorskie. Zagrała w kilku filmach, m.in. główną rolę w "Na koniec świata" w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz i Joanny Żółkowskiej, gościnnie pojawiła się w serialu "Niania". Od kilku lat jest również w trasie koncertowej z największymi przebojami muzyki filmowej. To jednak nie koniec jej przygody z aktorstwem. Justynę zobaczymy bowiem w filmie, do którego właśnie rozpoczęły się zdjęcia. Jego premiera odbędzie się jeszcze w tym roku!

W jednej ze scen Justyna Steczkowska policzkuje Mikołaja Roznerskiego! Na swoim Instagramie pokazała zaskakujące nagranie z planu!

Zgadnijcie co takiego powiedział Mikołaj Roznerski, że uderzyłam go w twarz ????????Będzie miła nagroda - zapowiada gwiazda.

Jak udało nam się dowiedzieć, w filmie zagrają również Janusz Chabior i Małgorzata Socha, a jego roboczy tytuł to najprawdopodobniej "Jak poślubić milionera?". Czekacie?

Gdzie jeszcze zobaczymy Justynę Steczkowską?

Przede wszystkim na koncertach! W sierpniu piosenkarka rozpocznie trasę „Koncert Muzyki Filmowej na BIS” - zobaczymy ją m.in. w Płocku, Kaliszu czy Elblągu. Od października ruszy z innymi gwiazdami (m.in. Krzysztofem Cugowskim, Kasią Kowalską i Andrzejem Piasecznym) w trasę „2. Tribute to...”. Jesienią będzie promować swój album „Maria Magdalena” na koncertach m.in. w Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie czy Bydgoszczy. Z kolei już 26 lipca zaśpiewa podczas 2. edycji Międzynarodowego Festiwalu Talentów im. Anny German w Zielonej Górze. Transmisja już 26 lipca w TVP 2. Obok Justyny pojawią się m.in. Roksana Węgiel, Piotr Cugowski, Sławek Uniatowski, Ania Wyszkoni czy zespół Pectus.

