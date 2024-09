Już 8 grudnia w warszawskim klubie Stodoła Justyna Steczkowska zagra koncert promujący jej nowy album „WITCH-ER Tarohoro”. Dla gwiazdy to w tym momencie jeden z najważniejszych projektów, dla fanów szykuje więc wielką niespodziankę - m.in. zjawiskowe wizualizacje oraz klip, o którym opowiedziała tylko w Party.pl. Zobaczcie niepublikowane również zdjęcia gwiazdy i jej ekipy z planu.

Kilka miesięcy temu Justyna Steczkowska podbiła serca słuchaczy utworem "WITCH-ER Tarohoro", który zapowiada jej nadchodzący album, w nowej dla artystki stylistyce:

WITCH-ER jest podróżą przypominającą nam o naszych korzeniach, o naszych początkach i o tym, co jest rdzeniem nas samych. Poprzez muzykę Justyna Steczkowska zabiera nas w wyjątkową podróż przez niezwykłe słowiańskie ścieżki, ale również - Pory Roku, symbole i Żywioły, które są nieodłącznym elementem naszej Duszy

Gwiazda kilka dni temu pracowała nad wizualizacjami oraz klipem promującej płytę. Teledysk był kręcony w dość trudnych warunkach, a szerokim echem w mediach odbił się groźnie wyglądający upadek Justyny Steczkowskiej na szklanej platformie. Nie obyło się bez wizyty w szpitalu.

Justyna Steczkowska, mimo rany, zagrała na drugi dzień planowany koncert:

Justyna Steczkowska nad klipem pracowała z ogromną ekipą! Warunki były bardzo trudne, więc gwiazda jest wdzięczna, że wszyscy dali radę:

Pracowaliśmy nad klipem do płyty WITCH-er Tarohoro, której premiera już jesienią. Do tego kręciliśmy wizualizacje do koncertu (a ten już 8 grudnia w Warszawie w klubie Stodoła). Dwa dni planu filmowego w bardzo trudnych warunkach - ciemny, wilgotny las, nieustannie padający deszcz, zimno, jak i nocne zdjęcia w wodzie!

mówi nam artystka