Na prezentacji jesiennej ramówki TVP nie mogło zabraknąć jurorów show "Voice of Poland"! Na czerwonym dywanie zjawili się Michał Szpak, Maria Sadowska, Tomson i Baron, ale... coś tu jest nie tak! Michał Szpak nie pozował do zdjęć razem z pozostałymi jurorami! O co chodzi?

Reklama

Michał Szpak jest nielubiany w "Voice of Poland"?

Ostatnio w mediach pojawiły się przykre plotki, jakoby jurorzy show "Voice of Poland" nie lubili Michała Szpaka. O tym fakcie poinformował "Fakt", pisząc:

– Michał żali się, że nikt go nie lubi. Gdy kamery gasną inni jurorzy wstają, odwracają się do niego plecami i uciekają. Przykro mu, że jest trzymany na dystans. Ma jednak nadzieję, że jeszcze wkupi się w łaski kolegów – czytamy w "Fakcie".

Jak udało nam się jednak dowiedzieć, na szczęście są to tylko plotki! Nie ma mowy o żadnych konfliktach wśród jurorów, a Michał Szpak jest uwielbiany przez wszystkich! Nie da się też ukryć, że gwiazdor zachwycił na prezentacji jesiennej ramówki TVP. Wykonał utwór "Color of your life" i wzbudził aplauz wśród publiczności!

Zobacz: Sadowska wypowiedziała modową wojnę Szpakowi. Kto wyglądał lepiej na konferencji "The Voice of Poland"? ZAGŁOSUJCIE!

Przeczytaj też: Trenerzy "The Voice of Poland" na planie spotu wizerunkowego! Jak wypadł Michał Szpak?

Michał Szpak sam pozował do zdjęć na jesiennej ramówce TVP!

ONS.pl

Pozostali jurorzy "Voice of Poland" razem pozowali fotoreporterom

Reklama