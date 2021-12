Joanna Opozda znalazła hejterkę. "Nie będę miała oporów jej pokazać"! 

Szykuje się kolejna wojna w show-biznesie? Tym razem Joanna Opozda zaatakowała na Instagramie Sandrę Kubicką. Gwiazda "Pierwszej miłości" oskarża modelką i uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami" o oddanie psa, którego wzięła od niej kilka tygodni wcześniej. Kubicka nie pozostała dłużna (byłej?) koleżance. Zobaczcie, o co chodzi! Joanna Opozda atakuje Sandrę Kubicką! Joanna Opozda w nocy opublikowała na Instagramie kilka emocjonujących filmików, w których opowiedziała historię uratowanego przez nią psa, Fortuny. Aktorka odnalazła go w połowie sierpnia tego roku we Włoszech podczas wakacji. Piesek był bity przez właścicieli. Grozili, że go utopią, więc Opozda zrobiła wszystko, by go uratować. Musiała mocno zmienić swoje plany, żeby móc przetransportować psa do Polski: Słuchajcie, co się wydarzyło, bo sama nie dowierzam w tę całą sytuację. Jak wiecie, ponad miesiąc temu byłam na wakacjach. Zabrałam z ulicy psa ludziom, którzy go męczyli i bili, mówili, że utopią go w morzu. Niewiele myśląc, zabraliśmy psa pseudowłaścicielom - powiedziała na Instastories! Zainteresowanie uratowanym psem okazała od razu Sandra Kubicka! Modelka postanowiła go przygarnąć: Na relacjach tego pieska zobaczyła Sandra Kubicka, która powiedziała, że "chciałaby dać mu dom", więc ja tego psa przewiozłam przez całą Europę, tutaj do Warszawy, do Sandry do domu. Nie było łatwo. wakacje musieliśmy skrócić, pozmieniać wszystkie hotele, bo nie każdy hotel przyjmował pieski, ale pomyślałam, że warto zrobić coś dobrego i ten pies będzie miał super życie - kontynuowała Opozda. Następnie aktorka poinformowała, że pies trafił w inne ręce. Sandra oddała go nowej właścicielce, a ta nie chciała kontaktować się z Opozdą, mimo że wraz z Kubicką ustaliły, że...