Joanna Krupa przylatuje do Polski kręcić "Top model". Zabierze ze sobą córkę?

Podczas jesiennego sezonu „Top Model” kręcono bez Joanny Krupy. Gwiazda urodziła wtedy Ashę-Leigh i lekarz zabronił jej podróżowania samolotem z niemowlakiem. Wszyscy obawiali się, że kolejna edycja show ze względu na pandemię odbędzie się bez Joanny… Ale, jak udało się dowiedzieć „Party”, modelka podjęła już decyzję, że przylatuje.

Jak tylko pojawiła się możliwość Joanna natychmiast kupiła bilety do Warszawy, mówi jej znajoma.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Joanna Krupa zabierze do Polski 7-miesięczną córeczkę. Jednak na razie nie wiadomo, czy będzie z nią przychodziła na plan. Szczegóły są ustalane z produkcją. Nie wiadomo też, czy do Polski przyleci mąż Joanny, a tata dziewczynki – Douglas Nunes. Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ byłby najlepszym opiekunem dla córeczki, kiedy jej mama będzie na planie. Pewne jest za to, że internetowe castingi do „Top Model” się zakończyły i jeszcze w czerwcu uczestnicy staną przed jurorami. Program trafi na antenę TVN we wrześniu.

