Joanna Krupa pokazała, jak usypia Ashę. Nie zobaczycie dziś nic słodszego!

Asha zdecydowanie podbiła serca fanów Joanny Krupy. Dumna mama chętnie publikuje nagranie z córeczką w sieci a one cieszą się ogromną popularnością wśród internautów, którzy z radością śledzą pierwsze miesiące z życia maleństwa. Joanna Krupa właśnie pokazała jak usypia swoją ukochaną córeczkę. To nagranie to kwintesencja słodyczy! Sami zobaczcie.

Joanna Krupa pokazała jak usypia córeczkę

Mała Asha to oczko w głowie rodziców. Joanna Krupa chętnie pokazuje nagrania ze swojego domowego archiwum i dzieli się swoimi pierwszymi decyzjami odnośnie macierzyństwa. Dzięki temu dowiedzieliśmy się m. in., że modelka wprowadziła córeczce dietę wegetariańską, ale zastrzegła, że Asha będzie mogła zdecydować czy będzie chciała ją kontynuować kiedy dorośnie.

Joanna Krupa pokazuje również nagrania dokumentujące codzienne czynności. Wczoraj pojawiło się w sieci słodkie wideo, w którym modelka usypia córeczkę:

Piękne i kolorowe sny „pod chmurką”. Mój aniołek jest siódmym niebie ❤️

Tylko spójrzcie na ten malutki uśmiech! Czy widzieliście ostatnio coś słodszego?

Nagrania z córeczką Joanny Krupy podbijają serca internautów. Mała Asha poprawiłaby humor największemu ponurakowi.

Joanna Krupa została mamą na początku listopada. Asha Leigh podbiła serca nie tylko rodziców ale również internautów. Czy w przyszłości pójdzie śladami mamy?