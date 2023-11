Joanna Krupa znalazła się na okładce najnowszego numeru magazynu "Wprost". Gwiazda zdecydowała zapozować się... nago! Jak sama pisze, taka sesja była od zawsze jej wielkim marzeniem. Zobaczcie piękne zdjęcia modelki z brzuszkiem!

Ta okładka na pewno przejdzie do historii. Joanna Krupa z dumą prezentuje swój ciążowy brzuszek nago na okładce. W środku gwiazda mówi m.in. o prawach kobiet, ciąży, LGBT czy Bogu. Rozbierana sesja zdjęciowa jest dla niej spełnieniem marzeń:

Zawsze marzyłam, żeby zrobić taka sesje podczas ciąży. Wiedziałam, że jest tylko jedna osoba, która może ją zrobić i jest to właśnie Marlena! Nawet przed photoshop zdjęcia wyglądają pięknie! To zdjęcie jest właśnie przed obróbka. Dziękuje - pisze Joanna.

Zdjęcie skomentowała m.in. Kinga Rusin, pisząc: Pięknie! Za przepiękną sesję odpowiada Marlena Bielińska. Kupicie?

Joanna Krupa jest bardzo aktywna zawodowo. Niedawno skończyła zdjęcia na planie programu "Top Model", który pojawi się we wrześniu na antenie TVN. Wcześniej wraz z mamą wystąpiły w show "Starsza pani musi fiknąć". Z tej okazji pojawiła się na sierpniowej ramówce stacji, zachwycając wszystkich stylizacją. Dzień później wyprawiła huczne baby shower z udziałem polskich gwiazd - m.in. Kasi Sokołowskiej, Idy Nowakowskiej, Patricii Kazadi czy Joanna Jabłczyńskiej. Wszyscy byli ubrani na biało, więc wciąż niewiadomo, jakiej płci będzie pierwsze dziecko modelki. Co ciekawe, gwiazda i jej mąż mają już wybrane imiona dla maleństwa:

Joasia i Douglas długo się zastanawiali nad imieniem. Wreszcie zdecydowali, że jeśli będzie to chłopak, nazwą go James Dean, a jeżeli dziewczynka, to Amelie-Rose lub Sophia-Grace - mówiła znajomy gwiazdy "Top Model" w rozmowie z "Fleszem".