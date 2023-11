Reklama

Joanna Koronowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądały początki jej pracy na planie "M jak miłość". Aktorka pojawiała się w serialu od samego poczatku jego emisji. Joanna Koroniewska grała Małgosię Mostowiak, córkę Barbary (Teresa Lipowska) i Lucjana (Witold Pyrkosz). Niestety, kilka lat temu aktorka zrezygnowała ze swojej roli i zniknęła z "M jak miłość". Od tamtej chwili wszyscy fani zastanawiają się, czy Joanna Koroniewska kiedyś wróci na plan hitu TVP2...

My postanowiliśmy zapytać aktorkę o to, jak wspomina swój udział w "M jak miłość". Posłuchajcie, co zdradziła przed naszą kamerą!

Zobacz także: PAMIĘTACIE ŁUKASZA Z 'M JAK MIŁOŚĆ'? TERAZ MA 24 LATA I JEST SZALENIE PRZYSTOJNY

Reklama

Joanna Koroniewska pojawiła się na wielkiej gali podczas której świetowano "osiemnastkę" "M jak miłość.