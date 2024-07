Paulina Sykut to jedna z największych gwiazd Polsatu, która jest rozchwytywana i angażowana do różnego rodzaju przedsięwzięć. Ostatnio jak zawsze profesjonalnie poprowadziła final programu "Hell''s Kitchen". Zobacz: Jessica Mercedes i Paulina Sykut w finale Hell''s Kitchen. Jak się prezentowały?

Dziennikarka do tej pory prowadziła też "Must Be The Music", ale jak donosi "Fakt" przy okazji następnej edycji może się to zmienić. Jest szansa, że Sykut zatańczy w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami", a wokalne show poprowadzi Joanna Koroniewska. Najprawdopodobniej produkcja che także odświeżyć format, więc zmiana ta jest niewykluczona:

Trwają też rozmowy o odświeżeniu programu, a mąż i teściowa Koroniewskiej, czyli Maciek i Kasia Dowbor, którzy są ulubieńcami stacji, mocno walczą o to, by Joanna dostała nowy angaż.

