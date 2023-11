9 sierpnia, Tola młodsza córka Roberta Janowskiego miała bardzo ważny dzień w życiu - osiemnaste urodziny! Z tej okazji odbyły się aż dwie imprezy. Najpierw Tola wraz z przyjaciółmi spędziła noc w lesie. Było ognisko, a zamiast tortu – pieczona nad ogniem kiełbasa. Po powrocie Robert wraz z żoną Moniką i starszą córką Anielą zaprosili Tolę na kolację do restauracji. Wszyscy byli wzruszeni, bo wkrótce Tola zamierza wyjechać w świat. Humorów nie popsuła im nawet informacja o zakończeniu współpracy przez Roberta z TVP i prowadzenia programu „Jaka to Melodia”.

- Jestem bardzo wzruszony, że już druga moja córka wyfruwa z gniazda, ale też dumny, że mam tak wspaniałe dzieci - powiedział Janowski w rozmowie z „Party”.

Tola po przyszłorocznej maturze zamierza wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Córka Roberta, chce też pójść w ślady ojca i zająć się śpiewaniem. Ma już nawet nagrany materiał na swoją pierwszą płytę oraz występ w programie „Jaka to Melodia”. Co będzie robić w USA? Dowiecie się z nowego wydania "Party".

