W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Mamy, przygotowaliśmy dla Was szczególną niespodziankę! Wiele gwiazd chętnie chwali się swoimi najważniejszymi kobietami w życiu - czyli swoimi mamami! My zebraliśmy dla Was wiele pięknych zdjęć, na których możecie zobaczyć, jak wyglądają mamy gwiazd!

Jak wyglądają mamy Lewandowskiej, Rozenek-Majdan, Kurdej-Szatan i innych gwiazd?

W naszym zestawieniu nie zabrakło oczywiście Anny Lewandowskiej i Marii Stachurskiej, Małgorzaty Rozenek-Majdan i Zofii Kostrzewskiej, czy Julii Wieniawy i Marty Wieniawy. Kto jest jak dwie krople wody? Koniecznie zobaczcie nasze wideo, w którym zobaczycie mnóstwo zdjęć gwiazd z ich pięknymi mamami.

Oczywiście w naszym materiale znajdziecie również Roksanę Węgiel i jej wspaniałą mamę. Naszym zdaniem wyglądają jak bliźniaczki!