Wychowanie księżniczki Charlotte i księcia George'a to jeden z ciekawszych tematów związanych z rodziną królewską. Oczywiście zdecydowanie numerem jeden jest ciąża Meghan Markle. W końcu każda informacja, która jej dotyczy wzbudza ogromne zainteresowanie wśród fanów royal family. Ostatnio Kate podczas jednego z wywiadów w końcu odniosła się do ciąży księżnej Sussex i zdradziła też kilka szczegółów z życia swoich dzieci. Zobaczcie, co powiedziała...

Jakie zabawy uwielbiają Charlotte i George?

Księżna Kate rzadko zdradza szczegóły z życia prywatnego swojej rodziny. To najczęściej William podczas wywiadów opowiada o sposobach wychowywania, wspólnym spędzaniu czasu czy edukacji. Ostatnio zdradził też, że nie pozwala małym dzieciom na zabawę tabletem czy smartfonem, ponieważ doskonale wie, jak zgubny wpływ ma to na dziecko. Tym razem jednak to Kate ujawniła, że księżniczka Charlotte i książę George uwielbiają zabawy ze swoim tatą, a w szczególności kochają grę w piłkę nożną.



Opowiadając o zabawach Williama z dziećmi, księżna zdradziła też jak nazywają go, kiedy chcą się z nim pobawić lub zmobilizować, aby poświęcił im więcej czasu. Mówią wtedy pops, czyli tatuśku. Jak widać nawet książęta w wolnym czasie mogą pozwolić sobie na mniej oficjalne zwroty. Urocze, prawda?

