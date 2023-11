Dla Izy Janachowskiej macierzyństwo to świetny czas! Jej synek Christopher Alexander jest szczęściarzem, bowiem Iza potrafi wszystko zaplanować z perfekcyjną dokładnością. Teraz razem z mężem Krzysztofem Jabłońskim, przygotowują się do chrzcin. Kiedy to będzie?

Reklama

– Planujemy chrzciny naszego synka we wrześniu. Chcieliśmy zrobić je wcześniej, jeszcze w lipcu, ale na razie brakuje nam na to czasu – śmieje się Iza w rozmowie z "Party"

Izabela Janachowska o swoich planach

Czym tak bardzo zajęta jest Iza? Okazuje, się że była tancerka, a dziś właścicielka portalu ślubnego Wedding Dream ma głowę pełną pomysłów. Właśnie otwiera swój pierwszy butik na warszawskim Mokotowie, gdzie będzie sprzedawała ekskluzywne suknie ślubne własnego projektu. Ale to nie wszystko! Iza chce także stworzyć sklep internetowy dla mniej zamożnych osób, gdzie przyszłe panny młode znajdą suknie ślubne w cenie już od 1500 złotych. Wygląda na to, że jej marka rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Czy wobec tego Janachowska będzie chciała także przygotować projekty dla dzieci?

– Nie, w branży mody ślubnej jest jeszcze wyjątkowo dużo do zrobienia - mówi Izabela w rozmowie z "Party".

Co jeszcze planuje w najbliższym czasie Iza? O tym w najnowszym "Party".

Izabela Janachowska planuje chrzciny synka