Iza (Adriana Kalska) z "M jak miłość" straci pamięć?! Wszyscy fani z pewnością nie mogą doczekać się nowych odcinków hitowego serialu Telewizyjnej Dwójki. Co wydarzy się w nowej odsłonie uwielbianej przez widzów "Emki"? Czy Iza uwolni się od Artura (Tomasz Ciachorowski) i będzie szczęśliwa u boku Marcina (Mikołaj Roznerski)? Niestety, wszystko wskazuje na to, że dramat Izy dopiero się zacznie!

Iza będzie cierpieć na amnezję?

Jak już wiemy, po wakacjach Iza w ciężkim stanie trafi do szpitala i zapadnie w śpiączkę. Artur będzie obwiniał Marcina, że to przez niego Iza walczy o życie. Na szczęście, jak informuje "Super Express", Iza wybudzi się ze śpiączki. Wszystko wskazuje jednak na to, że straci pamięć! Rąbka tajemnicy uchylił ostatnio Tomasz Ciachorowski, który w rozmowie z nami wyznał tajemniczo, że Iza zapomni o jego wybrykach...

Mogą pójść w niepamięć, dosłownie w niepamięć- przyznał Tomasz Ciachorowski.

"Super Express" sugeruje więc, że Iza może cierpieć na amnezję, a Artur zamierza to wykorzystać! Czy Skalski wmówi swojej żonie, że są szczęśliwym małżeństwem? Jedno jest pewne- w nowych odcinkach "M jak miłość" nie zabraknie wielkich emocji!

Iza straci pamięć?

Iza uwierzy, że to Artur jest biologicznym ojcem jej córeczki?