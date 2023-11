14. sezon "Przyjaciółek" wciąż trwa, a do jego finału zostało jeszcze kilka odcinków, za to my wiemy, co może się wydarzyć w kolejnej serii! Jest niemal pewne, że widzowie nie pożegnają swoich ulubionych bohaterek: Ingi, Anki, Zuzy i Patrycji, i będą mogli oglądać ich dalsze perypetie w 15. sezonie, który wystartuje w Polsacie już wiosną 2020 roku! My postanowiliśmy spytać Adama Adamonisa, czy zniknie z życia Ingi w 15. sezonie, a on udzielił nam wyjątkowo zaskakującej odpowiedzi! Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co powiedział serialowy były mąż Ingi!

Inga chce na razie ułożyć sobie życie z Maksem

Z kim ostatecznie zwiąże się Inga?