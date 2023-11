Wygląda na to, że Barbara Kurdej-Szatan jest najbardziej zapracowaną aktorką! Gra w „M jak miłość” w TVP, a także w nowym serialu Polsatu „W rytmie serca”. Do tego od września będzie prowadzić „The Voice of Poland”, od grudnia „The Voice Kids”, a od lutego „Kocham Cię, Polsko!”. Do tego dwa spektakle w „Teatrze 6 piętro”. A kolejne oferty ciągle napływają...

Musiałam odrzucić propozycję roli w komedii romantycznej, bo w tym samym czasie mam próby w Krakowie do musicalu „Chicago” w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Gram tam Roxie - postać, którą w filmie kreowała Renee Zellweger - zdradza „Fleszowi” aktorka.

Taki „boom na Basię” nie mógł przejść bez echa. W rankingu najcenniejszych polskich gwiazd magazynu „Forbes” Kurdej-Szatan zajęła czwarte miejsce. Według wyliczeń, jakie wykonały dla nas osoby z branży, aktorka w tym roku może zarobić nawet ponad pół miliona złotych!

Za udział w kampanii telefonii komórkowej może dostawać ok. 200 tys. zł, za serial ok. 100 tys. zł, a za prowadzenie programu ok. 50 tys. zł - informuje osoba zajmująca się produkcją filmową.

Do tego Basia ma na Instagramie blisko 500 tys. obserwujących.

Medioznawca Rafla Baran twierdzi, że Basia to cenny nabytek do reklamy produktów w social mediach. Czy wyliczenia zgadzają się ze stanem konta gwiazdy? Aktorka tylko się śmieje.

Spłacam dwa kredyty i choć nie narzekam na zarobki, milionerką nie jestem – mówi.

Basia w "Kocham cię Polsko"

