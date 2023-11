Reklama

Złoty medal olimpijski to dla Kamila Stocha nie tylko wielki sukces sportowy, ale też… pokaźny zastrzyk gotówki. Ile nasz najlepszy skoczek zarobi za trzecie zwycięstwo na igrzyskach (dwa razy triumfował cztery lata temu w Soczi)? To całkiem niezła sumka.

Ile Kamil Stoch zarobi za złoty medal?

Kwoty za medale ustalił przed igrzyskami w Pjongczangu Polski Komitet Olimpijski. Za olimpijskie złoto wypłaca 120 tys. zł, czyli naprawdę spore pieniądze. Ale jakże przecież zasłużone! Jak podsumowuje portal sportowefakty.wp.pl, przed igrzyskami Kamil Stoch zarobił już 375 tys. zł za sukcesy w 20 konkursach Pucharu Świata oraz 20 tys. franków szwajcarskich za wygraną w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni oraz 25 tys. euro za zwycięstwo w Willingen Five. To, razem z premią olimpijską daje około 670 tys. zł. Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie jeszcze premia za medal w konkursie drużynowym. Trzymamy mocno kciuki za poniedziałkowy występ naszych skoczków. Najlepiej gdyby znów było to 120 tys. zł za złoto. Ale nie pogniewamy się przecież również na 80 tys. dla srebrnych medalistów, a nawet 50 - bo tyle PKOl wypłaca medalistom brązowym.

Na razie jednak Kamil chyba nie myśli o pieniądzach, tylko cieszy ze zwycięstwa. Wystarczy spojrzeć na piękne zdjęcia po wygranym konkursie z żoną! Dziś czas na świętowanie.

Kamilowi gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych: