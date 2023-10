Ida Nowakowska kilka tygodni temu została zaatakowana przez jeden z tygodników katolickich za serię zdjęć z kościoła, na których ponoć miała oznaczyć marki z którymi współpracuje. Gwiazda od razu wytłumaczyła się na Instaramie, twierdząc i udowadniając, że to "fake news". Teraz, w rozmowie z Party.pl Ida zdradziła, czy nadal chce pokazywać to, że jest osoba bardzo wierzącą, a religia odgrywa ważną rolę w jej życiu.

Ida Nowakowska: "Będę robić zdjęcia w kościele"

Ida Nowakowska w tej sprawie nie ma sobie nic do zarzucenia. Co więcej - lubi pokazywać zdjęcia z różnych kościołów w Polsce, a wiara w Boga nie jest dla niej żadnym powodem do wstydu!

Kocham kościół katolicki i to co reprezentuje i mówię to świadomie - przekonuje w rozmowie z Party.pl Ida Nowakowska.

Co na to jej fani? Posłuchajcie rozmowy z gwiazdą!