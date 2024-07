1 z 5

Hubert Urbański, po rozwodzie z Julią Chmilenik, regularnie widzi się z córkami - 6-letnią Stefanią oraz 4-letnią Danusią. Niedawno zabrał jej do centrum handlowego oraz obiad do... McDonalda! To chyba jego ulubione miejsce ;)

Zobacz: Hubert Urbański z córkami na obiedzie i zakupach. Lubimy go w roli taty:)

Gwiazdor korzysta z wolnego czasu, zanim wejdzie na plan "Pierwszej Miłości", gdzie pojawi się w roli bezwzględnego biznesmena.