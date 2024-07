1 z 11

We wczorajszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" uczestnicy mieli do wykonania ciekawe zadanie. Mianowice musieli zatańczyć do filmowych przebojów wcielając się w postacie z tych filmów. Przy okazji powstały też plakaty filmowe, na których widać tancerzy i gwiazdy. I tak można zobaczyć, że Ada Fijał wcieliła się agentkę 001, a Łukasz Garlicki w przystojnego amanta z "Pretty Woman". Uwagę przyciąga ognisty afisz Tatiany Okupnik i Tomasza Barańskiego, a także Agnieszka Kaczorowska jako Uma Thurman.

Który podoba Wam się najbardziej?